Il mercato di Campagna Amica domenica a Soncino

Il Mercato di Campagna Amica torna a Soncino, per l’appuntamento mensile con cittadini e turisti. Dalle ore 8 alle ore 18 i gazebo gialli degli agricoltori della Coldiretti prenderanno posto in piazza Manzoni, a pochi passi dalla Rocca Sforzesca, per una nuova domenica nel segno di tutto il buono e il bello che nascono dall’agricoltura cremonese e lombarda. L’appuntamento è frutto della sinergia tra Coldiretti Cremona, con le aziende agricole di Campagna Amica, l’Associazione “A Vale…sempre con noi” e l’Associazione Castrum Soncini, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Soncino.

Il programma della domenica con Campagna Amica è particolarmente ricco. Ci sarà il Mercato contadino, con i gazebo gialli delle aziende agricole “issati” in largo Manzoni, con tutti i prodotti d’eccellenza Made in Cremona e made in Lombardia, garantiti dagli agricoltori della Coldiretti. Gli agricoltori porteranno in vendita diretta i fiori di stagione e i cibi tipici (dai formaggi ai salumi, e poi uova, miele, farine, vino, orticole, dolci, confetture, zafferano, prodotti che nascono dalla lavanda e dalle erbe spontanee), offrendo anche la possibilità di sostare presso il mercato per una degustazione nel segno dei sapori contadini. Per i più piccoli, ci saranno giochi e laboratori didattici rivolti alla scoperta dell’agricoltura, del territorio e dei prodotti che nascono in campagna.

La presenza di Campagna Amica a Soncino sarà una ulteriore occasione per scoprire il patrimonio storico e artistico di uno dei borghi più belli d’Italia, accompagnati dalle guide delle associazioni Castrum Soncini e Il Borgo.

Nell’ambito del mercato contadino sarà presente anche il gazebo dedicato all’associazione “A Vale…sempre con noi”, onlus nata in ricordo della giovane imprenditrice agricola Valentina Plodari, con l’obiettivo di offrire un aiuto a giovani e famiglie che vivono situazioni di fragilità o di difficoltà. Nello scorso anno d’attività l’associazione ha dato vita a vari momenti culturali e solidali, ha assegnato ben 17 borse di studio, è stata di supporto per il Comitato Genitori della Scuola di Soncino, e molto altro.

“Siamo a Soncino, nella nuova collocazione in piazza Manzoni, con grandissimo entusiasmo, per una domenica che vuole legare le eccellenze del nostro territorio – sottolinea Coldiretti Cremona –. Siamo orgogliosi di questa collaborazione con Castrum Soncini, tutta nel segno della storia, e con l’associazione “A Vale…sempre con noi”, diventata un punto di riferimento, e di impegno, per la comunità. Un grande ringraziamento va al Comune di Soncino, che accoglie il nostro evento affidandoci una delle piazze più belle, nei pressi della Rocca Sforzesca. Ci auguriamo che la nostra domenica possa rappresentare un vero “tuffo” nel buon cibo contadino, nella storia, nella bellezza e nei talenti del territorio e della nostra comunità”.

Le domeniche con Campagna Amica a Soncino hanno cadenza mensile. I prossimi appuntamenti sono: domenica 26 aprile (ore 8-18), domenica 24 maggio (ore 8-18), poi il 28 giugno e il 26 luglio (ore 8-14), per ripartire domenica 27 settembre, domenica 11 ottobre, domenica 8 novembre e domenica 13 dicembre.

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