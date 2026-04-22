Lotta alla violenza di genere, consegnate dalla questura le prime Valigie di Salvataggio

La questura di Cremona ha posto un nuovo tassello nella lotta alla violenza di genere, con la consegna da parte del questore Carlo Ambra, delle prime Valigie di Salvataggio alle presidenti delle associazioni Aida Cremona, Mia Casalmaggiore e Associazione Donne contro la violenza – Crema, realtà attive sul territorio provinciale nell’assistenza e nel supporto alle donne vittime di violenza.

Il progetto rientra nell’ambito del Protocollo d’intesa per il sostegno e la promozione di azioni condivise finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza di genere, stipulato lo scorso anno tra la Questura di Cremona, il Comune di Cremona, il Comune di Gerre de’ Caprioli, l’Associazione Salvamamme e l’Associazione Sportiva Cremona Rugby, con la collaborazione anche di una rappresentanza di atleti delle Fiamme Oro.

La Valigia di salvataggio è uno strumento concreto di sostegno alle donne vittime di violenza domestica, spesso costrette ad abbandonare improvvisamente la propria abitazione. Le valigie contengono beni di prima necessità, quali abbigliamento, biancheria e prodotti per l’igiene personale, indispensabili nelle prime e più delicate fasi dell’allontanamento.

Con la consegna, svoltasi martedì pomeriggio nell’ufficio di Gabinetto della questura, ha preso l’avvio la distribuzione delle prime valigie, a testimonianza dell’impegno congiunto delle istituzioni e delle associazioni coinvolte nel fornire un aiuto immediato e tangibile alle persone in situazione di fragilità.

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