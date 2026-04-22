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Cronaca

Giunta comunale di Cremona, parziale rimodulazione delle deleghe

Si tratta, fa sapere il sindaco Andrea Virgilio, di modifiche limitate, mirate a rendere più efficace l'organizzazione del lavoro e il coordinamento tra gli ambiti

Il Comune di Cremona (Foto: Studio B12)
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Il Sindaco di Cremona Andrea Virgilio comunica una parziale rimodulazione delle deleghe all’interno della Giunta comunale. Si tratta di modifiche limitate, che non alterano l’impianto complessivo dell’azione amministrativa, ma rispondono all’esigenza di rendere ancora più efficace l’organizzazione del lavoro e il coordinamento tra i diversi ambiti.

Nel dettaglio, le deleghe a Risorse Umane e Organizzazione sono attribuite all’Assessora Simona Pasquali. La Comunicazione con i cittadini farà capo direttamente al Sindaco. Alla Vicesindaca Francesca Romagnoli è affidata l’Educazione alla legalità. All’Assessore Luca Burgazzi, oltre alle deleghe agli Eventi musicali e all’Espressività giovanile, è assegnata una funzione di coordinamento dell’intera offerta musicale cittadina, nell’ambito della specifica delega Città della musica.

Infine, nell’ambito della Mobilità sostenibile, viene individuata una delega specifica al Trasporto Pubblico Locale, anch’essa assegnata all’Assessora Simona Pasquali.

“Si tratta di lievi variazioni”, dichiara il sindaco, “pensate per consolidare il lavoro dei singoli assessori e rafforzare, allo stesso tempo, la capacità di azione collegiale della Giunta”.

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