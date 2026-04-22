Capriolo nel Canale Navigabile: salvato dalla Polizia Provinciale di Cremona

Un intervento rapido e determinante ha permesso mercoledì mattina alla Polizia Provinciale di Cremona di salvare un capriolo in grave difficoltà, finito nelle acque profonde del Canale Navigabile. L’allarme è scattato a seguito di una segnalazione arrivata alla centrale operativa.

Una pattuglia si è immediatamente portata sul posto, individuando l’animale mentre nuotava senza più forze, incapace di risalire le sponde del canale.

Gli agenti sono intervenuti con prontezza, riuscendo a recuperarlo e a trarlo in salvo. Una volta fuori dall’acqua, il capriolo si è rapidamente ripreso e, in buone condizioni, ha ripreso la via della libertà, rifugiandosi in un vicino boschetto.

Si tratta del quarto recupero effettuato dall’inizio della settimana dal Corpo guidato dalla Comandante Chiara Fusari, e coordinato dal Vicecomandante Paolo Trentarossi a conferma dell’impegno costante nella tutela della fauna selvatica.

“Questi interventi sono ormai all’ordine del giorno – sottolinea la Comandante Fusari – e testimoniano quanto sia fondamentale una presenza operativa costante sul territorio. La fauna selvatica, in particolare gli ungulati sono sempre più diffusi e situazioni di pericolo come questa richiedono rapidità, esperienza e grande attenzione”.

Ancora una volta, dunque, un lieto fine grazie alla professionalità degli operatori, che hanno restituito l’animale al suo habitat naturale.

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