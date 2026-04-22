Jamie Vardy, vita in Italia: la docu-serie di ITV tra Cremonese e famiglia

L’Inghilterra guarda all’Italia attraverso gli occhi di Jamie Vardy. L’attaccante della Cremonese, che ha scritto pagine importanti e gloriose del calcio inglese, sarà il protagonista di una nuova serie tv in arrivo su ITV e ITVX, rete televisiva inglese, pronta a raccontare il suo trasferimento e la nuova vita lontano da casa.

Il format si muove tra docu-serie e racconto personale, seguendo Vardy e la sua famiglia nel delicato processo di adattamento in Italia. Dalla scelta della casa ai primi confronti con lingua e abitudini diverse, con qualche imprevisto lungo il percorso.

Accanto alla dimensione privata, non mancherà ovviamente il calcio. L’avventura dell’attaccante con la Cremonese farà da filo conduttore, tra allenamenti, partite e pressione mediatica. In questo contesto, la presenza di giornalisti e addetti ai lavori contribuirà a intrecciare cronaca sportiva e storytelling. A proposito di calcio: il Leicester, ex squadra di Vardy, non è riuscito a ottenere la salvezza in Championship, seconda serie inglese, retrocedendo in terza serie. Un duro colpo anche per i “Vardys”, molto legati ovviamente alle Foxes e dispiaciuti per la retrocessione.

Ma tornando alla serie: tra imprevisti, differenze culturali e nuovi equilibri familiari, il format si propone come un viaggio dentro e fuori dal campo. Non solo la carriera di un calciatore, ma l’esperienza concreta di una vita che cambia Paese, lingua e abitudini.

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