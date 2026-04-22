Provveditorato: Imerio Chiappa lascia l'ufficio di Cremona e sbarca a Milano

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agli studi Imerio Chiappa

Dopo meno di due anni alla guida dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona, il provveditore Imerio Chiappa è stato trasferito a una nuova e prestigiosa destinazione.

Approda infatti all’Ufficio Scolastico Regionale di Milano, dove assumerà la direzione dell’“Ufficio quinto”, incaricato di seguire gli ordinamenti scolastici e le politiche per gli studenti della Lombardia.

L’ormai ex provveditore cremonese – che ha lasciato gli uffici di via Milano già da alcuni giorni – manterrà comunque gli incarichi presso l’UST di Como e la reggenza dell’Ufficio scolastico di Sondrio.

«Aiutare ciascuno studente e ciascuna studentessa a realizzare il proprio progetto di vita: è questa la motivazione per la quale ho deciso di accettare con orgoglio questo incarico», aveva dichiarato Chiappa nel luglio 2024, durante il primo saluto ufficiale alla comunità scolastica cremonese, subito dopo il suo insediamento. «Si tratta di una nuova sfida, difficile ma possibile solo se riusciremo a costruire un’alleanza forte fra tutte le componenti di una scuola e di un territorio ricchi di storia, valori e risorse».

Con il trasferimento di Chiappa, la sede di Cremona resta ora vacante.

Tra le ipotesi al vaglio, quella dell’assegnazione dell’incarico ad interim all’attuale Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, Luciana Volta, in attesa della nomina ufficiale del nuovo dirigente.

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