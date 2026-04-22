Carceri, Fico “Processo rieducazione non efficiente al 100%, ci lavoreremo”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Dobbiamo dire come prospettiva generale che le persone private della libertà devono avere una pena che sia finalizzata alla riabilitazione, alla rieducazione e quindi al reinserimento sociale. E’ quello che dice la nostra Costituzione. Poi non c’è dubbio che su tutte le questioni su cui la Regione può intervenire, noi vogliamo intervenire”. Così il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, parlando con i giornalisti in Consiglio regionale a Napoli a margine della relazione annuale del garante campano delle persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello. “Quando parliamo di carceri sovraffollate – aggiunge il governatore – non riusciamo a far sì che questo processo riabilitativo e di rieducazione sia efficiente al 100% e spesso abbiamo una recidiva troppo grande. E invece – prosegue – la civiltà di una Regione, di uno Stato e della nostra Repubblica si misura anche sulla capacità di reinserimento sociale delle persone che sono private della libertà. Ed è questo – conclude Fico – su cui noi lavoreremo, sugli aspetti che competono alla Regione, in accordo con il nazionale”.

xc9/pc/mca3