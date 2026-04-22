Ultime News

22 Apr 2026 Apericena con delitto alla Cascina Castello: in scena Magma Teatro
22 Apr 2026 Il Primo Maggio il complesso di San Sigismondo apre le porte ai visitatori
22 Apr 2026 Cremona e Alaquàs più vicine: il gemellaggio riparte dal progetto Erasmus del Ghisleri
22 Apr 2026 "Il mio Bak lasciato morire di sete. Una presa in giro quella proposta di risarcimento"
22 Apr 2026 La Cremonese si prepara ad affrontare un Napoli a caccia di un pronto riscatto
Nazionali

Coppa Italia, oggi semifinale Atalanta-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in chiaro

(Adnkronos) – Torna la Coppa Italia con la seconda semifinale di ritorno. Oggi, martedì 21 aprile, si gioca Atalanta-Lazio alla New Balance Arena di Bergamo dopo il 2-2 dell’andata. I nerazzurri arrivano dal pareggio contro la Roma nell’ultimo turno di campionato, mentre la squadra di Maurizio Sarri è reduce da un grande successo al Maradona contro il Napoli. Per entrambe le squadre, la coppa nazionale diventa a questo punto un trofeo che può dare senso a una stagione. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Lazio, in campo stasera alle 21:  

Atalanta(3-4-2-1) Carnesecchi; Scalvini, Djmsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori, Krstovic. All. Palladino. 

Lazio(4-3-3) Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Maldini, Zaccagni. All. Sarri. 

Atalanta-Lazio, semifinale di ritorno di Coppa Italia, sarà visibile in diretta e in chiaro su Mediaset, Italia 1. Partita visibile anche in streaming sul sito di Sportmediaset e su Mediaset Infinity.  

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...