Fermato al Boschetto con arnesi da scasso nel baule: nei guai 25enne

Denunciato nella notte un cittadino rumeno di 25 anni, residente fuori provincia, fermato dalle Volanti della Polizia di Stato di Cremona durante un servizio di controllo del territorio nei quartieri maggiormente interessati da furti in abitazione.

L’intervento è avvenuto nel quartiere Boschetto, dove gli agenti hanno notato un’Audi A4 nera che ha subito attirato l’attenzione della pattuglia. Alla vista della volante, il conducente si è fermato improvvisamente e uno dei due occupanti è sceso dal veicolo dandosi alla fuga nei campi agricoli adiacenti.

Il secondo uomo, rimasto al volante, ha tentato di ripartire, ma è stato immediatamente inseguito e bloccato dagli agenti. Durante la perquisizione del veicolo, all’interno del bagagliaio sono stati rinvenuti numerosi strumenti potenzialmente utilizzabili per lo scasso: un’ascia, un seghetto, un taglierino, una cesoia, tredici cacciaviti, tre forbici, due pinze, diciassette chiavi tra inglesi e a pappagallo e un prolungamento per bussola.

Al termine degli accertamenti, il 25enne è stato denunciato a piede libero per porto di oggetti atti allo scasso. Nei suoi confronti è stata inoltre disposta la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio da Cremona per due anni.

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