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L’AI tra innovazione e sovranità digitale, un convegno al Senato

ROMA (ITALPRESS) – L’Intelligenza Artificiale sta rapidamente ridefinendo modelli economici, processi produttivi e dinamiche sociali. In questo scenario, il tema della sovranità digitale assume un ruolo centrale: controllo dei dati, autonomia tecnologica, capacità di sviluppare modelli e infrastrutture proprie. Con l’obiettivo di affrontare queste sfide si è svolto in Senato l’evento “AI Italia. L’AI tra innovazione e sovranità digitale”, organizzato da Engineering Group su iniziativa della senatrice Licia Ronzulli.
Tra i temi al centro dell’incontro, spiccano lo sviluppo di infrastrutture nazionali di calcolo e data center, la riduzione della dipendenza da provider extra-europei e il ruolo dell’AI Act. Ampio spazio è stato dedicato anche alla sostenibilità sociale dell’innovazione: dall’impatto sul lavoro alla necessità di politiche di formazione e alfabetizzazione digitale.
mec/abr/mgg/azn

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