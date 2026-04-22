Malandrino “Unicredit a supporto comparto vitivinicolo in Sicilia”





PALERMO (ITALPRESS) – “Celebriamo una delle eccellenze siciliane, ovvero il settore vitivinicolo. La Sicilia ha una vocazione naturale per la produzione di vino: siamo la seconda regione italiana per superficie vitata e la prima per superficie destinata a vino bio, quindi c’è un grande rilievo da parte del settore come volano dell’economia”. Lo ha detto il Regional Manager Sicilia UniCredit, Salvatore Malandrino, a margine della presentazione della 22esima edizione di Sicilia en Primeur, a Palermo. “Si tratta ovviamente di un comparto che a livello internazionale ha subito i contraccolpi dei dazi e adesso di un contesto geopolitico complicato – ha aggiunto -, però negli ultimi anni c’è un asset importante per le aziende vitivinicole ovvero l’enoturismo: questo non è più un accessorio per promuovere il vino, ma appunto un asset di business per le aziende”. “Come UniCredit siamo a fianco del settore: nel 2025 abbiamo erogato in Sicilia 1,6 miliardi di finanziamenti di cui 800 milioni alle imprese, un quarto di questa cifra è andata all’agroalimentare. Il nostro modello di servizio è appositamente studiato per essere al fianco del settore, con 25 gestori agribusiness sul territorio e un coordinamento regionale”, ha sottolineato Malandrino. xd8/vbo/mca2

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