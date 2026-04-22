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McDonald’s festeggia 40 anni in Italia, al Fuorisalone l’esposizione “POOL”

MILANO (ITALPRESS) – Una esposizione che unisce design, arte e tecnologia in un ambiente suggestivo. E’ “POOL. Ti sblocco un ricordo”, la mostra a cura di Nicolas Ballario con cui McDonald’s debutta al Fuorisalone di Milano per celebrare i 40 anni dall’apertura del primo ristorante in Italia. Fulcro dell’allestimento è una grande piscina di palline colorate, in cui all’interno dialogano due opere: uno Spot Painting di Damien Hirst e un lavoro della serie Early Works dei Vedovamazzei
f50/fsc/gsl

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