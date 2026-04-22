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Terremoto Friuli, Revelant “Siamo qui per dire grazie al popolo americano”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Siamo venuti qui per dire grazie al popolo e al governo americano che allora ci diedero una grossa mano per ripartire dopo la devastazione. Gemona fu duramente colpita, con 400 vittime e un paese distrutto, così come tutto il Friuli che contò circa mille vittime. La solidarietà di tutti è stata il motore che ha permesso di risorgere da questa tragedia”. Lo ha dichiarato il sindaco di Gemona del Friuli, Roberto Revelant, a margine di “Orcolat ’76”, lo spettacolo teatrale andato in scena presso l’Ambasciata d’Italia a Washington DC. Un’opera intensa, capace di rievocare con rigore documentale e forte impatto emotivo il terremoto che colpì il Friuli Venezia Giulia nel 1976.

xp6/tvi/mca2

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