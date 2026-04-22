Vela, dal 24 aprile al 3 maggio la Settimana Velica Internazionale di Livorno

(Adnkronos) – Livorno, 22 aprile 2026 – Dal 24 aprile al 3 maggio, Livorno sarà teatro della Settimana Velica Internazionale 2026 (SVI 2026), un evento che celebra sport, cultura marittima e inclusione, trasformando la città in un punto di riferimento internazionale per la vela e la formazione dei giovani. La manifestazione, promossa in stretta collaborazione tra Accademia Navale, Comune di Livorno e i principali Circoli Velici Livornesi, gode dell’adesione del Presidente della Repubblica e del patrocinio della Regione Toscana, consolidando la sua reputazione di eccellenza nazionale e internazionale. Il primo momento ufficiale della SVI 2026 sarà la parata delle Marine estere, prevista per il 23 aprile lungo le vie cittadine, che darà il via alla settimana di regate, eventi culturali e iniziative per la vela inclusiva. La presenza di delegazioni provenienti da quattro continenti rappresenta un’occasione unica di scambio internazionale e diplomazia sportiva.

Il Contrammiraglio Alberto Tarabotto, Comandante dell’Accademia Navale, ha dichiarato: “La SVI 2026 unisce tradizione e innovazione: rappresenta non solo una competizione sportiva di alto livello, ma anche l’occasione per testimoniare il prestigio storico e la vocazione educativa dell’Accademia Navale di Livorno. La manifestazione mantiene al centro dell’attenzione la vela inclusiva, aprendo il mondo del mare e della navigazione ai più.”

La SVI 2026 conferma eventi storici e introduce novità pensate per coinvolgere giovani velisti e atleti paralimpici. RAN 630: la tradizionale regata dell’Accademia Navale, in programma dal 25 aprile, metterà alla prova gli equipaggi più esperti su uno dei percorsi più affascinanti del Mediterraneo. Naval Academies Regatta: circa 40 equipaggi delle Marine estere gareggeranno su imbarcazioni Tridente 16, consolidando il prestigio internazionale dell’Accademia Navale. Classi 420 e 470, insieme ad altre classi come Trofeo Chica Loca, Flying Junior, Fireball, Windsurf, J24, Hansa 303, 2.4 MR, Martin 16, coinvolgeranno giovani velisti in competizioni nazionali e internazionali. Vela inclusiva: novità assoluta, la barca Malupa 5.0, progettata per essere spiaggiabile, sostenibile e sicura, permetterà la navigazione a persone con disabilità fisiche, psichiche e cognitive in equipaggi misti.

Eventi culturali e collaterali: il Villaggio della Vela, presso le Ex Officine di Porta a Mare, offrirà spazi accessibili e attività per famiglie, scuole e visitatori di ogni età. Tra gli appuntamenti principali:Mostra fotografica “On Board” del fotografo Carlo Mari; mostra sui sommergibili a cura dell’Associazione Betasom; incontri culturali su Coppa America, sul Vespucci quale testimonial dell’Italia nel Mondo, storia navale, restauri di barche d’epoca e altro ancora; laboratori e iniziative dedicate all’inclusione e alla formazione dei giovani; tanto sport inclusivo e stand tematici.

Il Contrammiraglio Raffaele Cerretini, Presidente della struttura organizzativa SVI 2026, ha aggiunto: “La SVI 2026 è il risultato di un lavoro di squadra. Ogni dettaglio, dalle regate agli eventi culturali, è pensato per garantire qualità, sicurezza e accoglienza. Il Villaggio della Vela riflette i valori di sportività, formazione e inclusione, che contraddistinguono l’intera manifestazione.”

Sintesi del calendario: 23 aprile: parata delle Marine estere per le strade cittadine; 24-26 aprile: inaugurazione Villaggio della Vela, regata RAN 630, Tridente 16, Flying Junior, Fireball, Windsurf; 30 aprile – 1 maggio: regate classi 420/470, J24, Hansa 303/2.4 MR, eventi collaterali e conferenze; 2-3 maggio: Trofeo Chica Loca, premiazioni e chiusura della manifestazione.

Aperture straordinarie: in occasione della SVI, Livorno apre al pubblico il Faro di Livorno, normalmente inaccessibile, offrendo un’esperienza unica con vista sul porto e sul Mediterraneo. La Settimana Velica Internazionale 2026 conferma così la sua vocazione a coniugare sport, tradizione, formazione internazionale, inclusione e cultura, trasformando Livorno in un palcoscenico unico della vela mondiale.