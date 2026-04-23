Carburanti, Costantini “Autotrasporto non regge più rincari, servono soluzioni”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo in una fase storica dove, dall’inizio della guerra del Golfo, sispende ogni giorno 100 milioni in più per i rincari energetici e dei carburanti. Proprio questa settimana è in corso un’interlocuzione con il governo perché i nostri autotrasportatori non sostengono più i rincari: non è accettabile, nè normale che ci sia una parte dell’autotrasporto che fa viaggiare i camion in perdita”. Così il presidente della Cna, Dario Costantini, a margine della cerimonia di premiazione del “Premio Cambiamenti”.

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