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Energia, Meloni “L’Europa sia più coraggiosa”

ROMA (ITALPRESS) – “Penso che l’Europa debba essere molto più coraggiosa, apprezzo la proposta che ha fatto la presidente della Commissione europea sul tema dell’energia, è un passo in avanti ma non è sufficiente”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa al suo arrivo alla riunione informale dei capi di Stato e di governo Ue a Cipro.

sat/gsl
(Fonte video: Presidenza del Consiglio)

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