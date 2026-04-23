Il grande canottaggio internazionale protagonista al Memorial D’Aloja





TERNI (ITALPRESS) – Il canottaggio torna protagonista sulle acque del Lago di Piediluco con la quarantesima edizione del Memorial D’Aloja. Un evento a cui prenderanno parte quasi trecento atleti in rappresentanza di 20 nazioni e al quale per la prima volta Rossano Galtarossa prenderà parte non più col remo in mano ma nelle vesti di presidente. A rappresentare l’Italia, fra gli altri, le azzurre Alice Codato e Laura Meriano, vicecampionesse europee nel 2 senza, e il quattro di coppia maschile, campione mondiale 2025 e vicecampione olimpico 2024, formato da Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Giacomo Gentili e Luca Chiumento. Il Memorial d’Aloja sarà anche quest’anno International Green Regatta, un evento nel segno della sostenibilità, tema al quale la Federcanottaggio ha sempre riservato grande attenzione. Al fianco del Memorial D’Aloja la Fondazione Cassa di Risparmio Terni e Narni, grazie a un rapporto sempre più stretto con il territorio e le sue eccellenze come il canottaggio nazionale e internazionale a Piediluco.

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