La Commissione Ue vara il piano contro il caro energia





ROMA (ITALPRESS) – Accelerate-EU. È il pacchetto di strumenti messo a punto dalla Commissione Europea per fornire aiuti immediati sul fronte dei costi dell’energia alle famiglie e alle industrie europee. Dall’escalation del conflitto in Medio Oriente, l’Ue ha speso altri 24 miliardi di euro per le importazioni di energia a causa dell’aumento dei prezzi. La Commissione garantirà che le misure a livello degli Stati membri siano attuate in pieno coordinamento: dal rifornimento di depositi sotterranei di gas alla flessibilità nelle norme di riempimento o eventuali rilasci eccezionali di scorte petrolifere. Sarà istituito un nuovo Osservatorio sui combustibili per monitorare la produzione, le importazioni, le esportazioni e i livelli delle scorte di carburanti per il trasporto nell’Unione Europea. La protezione dei consumatori, compresa l’industria, dai picchi di prezzo potrà includere regimi mirati di sostegno al reddito, buoni energetici e regimi di leasing sociale, riducendo le accise sull’energia elettrica per le famiglie vulnerabili. La Commissione adotterà inoltre un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, che offrirà ulteriore flessibilità ai governi nazionali. Sul fronte degli investimenti, la Commissione aiuterà gli Stati membri a sfruttare al massimo i finanziamenti europei disponibili e riunirà il settore dei servizi finanziari, compresi i principali investitori istituzionali, i leader industriali, i promotori di progetti e i finanziatori pubblici, per accelerare l’uso di risorse private.

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