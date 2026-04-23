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Mattarella alla cerimonia per i 70 anni della Corte Costituzionale

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta questa mattina al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la cerimonia in occasione dei 70 anni della Corte Costituzionale. L’incontro è stato aperto dall’intervento del Presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso, cui ha fatto seguito la proiezione del video dal titolo “1956-2026. I settanta anni della Corte Costituzionale. Garante dei diritti e delle istituzioni repubblicane”, prodotto dalla Corte. È quindi intervenuto il Presidente emerito della Corte Costituzionale, Giuliano Amato. Erano presenti il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, il Vice Presidente del Senato della Repubblica, Licia Ronzulli, il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, i giudici costituzionali e rappresentanti del mondo politico e della magistratura.

sat/mca1
(Fonte video: Quirinale)

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