Senza biglietto sul bus mostra documenti falsi: foglio di via per albanese 39enne

Durante l’espletamento di un servizio straordinario di controllo del territorio presso la Stazione Ferroviaria di Cremona e le aree limitrofe, la Polizia di Stato ha denunciato un cittadino albanese, di anni 39, per il reato di ricettazione e false dichiarazioni sulla propria identità personale.

L’uomo, con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio e in materia di stupefacenti, mentre si trovava a bordo di un autobus in piazza delle Tranvie sprovvisto del titolo di viaggio, alla richiesta dell’addetto al controllo di mostrare un documento di identità per la contestazione della relativa sanzione amministrativa, esibiva una tessera sanitaria intestata ad altro soggetto di nazionalità italiana.

Insospettito dal documento mostrato, il controllore ha chiesto l’intervento degli equipaggi della Questura che si trovavano in zona, nell’ambito dei controlli straordinari. L’uomo è stato quindi bloccato e accompagnato in Questura. Nei suoi confronti è stata adottata la misura di prevenzione del “Foglio di Via” per due anni da Cremona, essendo residente in un altro Comune.

Nei suoi confronti era già stato emesso un “Avviso Orale” nel 2014 dal Questore di Cremona.

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