Sicurezza digitale, istituzioni e imprese a confronto a Roma sulle nuove sfide





ROMA (ITALPRESS) – “Governare la sicurezza digitale” è il tema dell’incontro organizzato dal Sindacato di Polizia Coisp a Roma. L’appuntamento si propone come un momento di confronto tra istituzioni, vertici del settore e mondo delle imprese su una questione sempre più decisiva per la tenuta del sistema-Paese: la gestione dei dati nell’era digitale, tra nuove minacce, protezione delle infrastrutture strategiche e controllo.

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