Via libera al nuovo Dfp, in calo le stime di crescita per il 2026





ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento di Finanza Pubblica 2026, che fotografa lo stato dei conti pubblici italiani in un contesto internazionale segnato da forte incertezza per il conflitto in Medio Oriente. Sul fronte della crescita, le previsioni sono prudenti. Il PIL nel 2026 dovrebbe segnare un aumento dello 0,6 per cento, un decimale in meno rispetto alle stime di ottobre scorso. Il dato è confermato anche per il 2027, mentre per il biennio 2028-2029 si prevede un ritmo leggermente più sostenuto, con una crescita annua dello 0,8 per cento. Quanto al deficit, i dati consuntivi dell’Istat per il 2025 registrano un disavanzo al 3,1 per cento. Un dato che non consente quindi l’uscita dalla procedura d’infrazione dell’Unione Europea. Il governo conferma comunque la traiettoria discendente: il deficit scenderà al 2,9 per cento nel 2026, al 2,8 nel 2027, al 2,5 nel 2028, fino al 2,1 per cento nel 2029. Il nodo più delicato resta il debito pubblico. Nel 2025 si è attestato al 137,1 per cento del PIL, peggio delle attese. Nel 2026 salirà ancora, al 138,6 per cento. La discesa è attesa dal 2027 in poi, fino al 136,3 per cento nel 2029.

gsl

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