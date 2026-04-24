Bulgaria, Falcone “Auspichiamo che si affermino principi popolari ed europeisti”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Le elezioni in Bulgaria, che hanno visto l’affermazione del nuovo leader della destra Radev, rappresentano un’espressione di democrazia e partecipazione che rispettiamo. La nostra speranza è che il nuovo corso possa abbracciare un’idea chiaramente europeista, nonostante i primi segnali non siano dei più incoraggianti”. Lo ha dichiarato l’esponente di Forza Italia, Marco Falcone, commentando l’esito delle consultazionibulgare e il nuovo assetto politico a Sofia.

xf4/sat/gtr