Buonfiglio “Commissariamento Figc? Dovrei preoccuparmi anche di qualcun altro”

ROMA (ITALPRESS) – “Bozza commissariamento? Dovrei preoccuparmi anche per qualcun altro. A me non piacciono le esplosioni delle cose, a me piace ragionare per quello che si può fare. Sembrerò sottotono, ma sono fatto così: quando lavoravo io le pratiche le analizzavo tutte e poi decidevo, e quando decidevo non potevo sbagliare sennò mi licenziavano”. Così Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, a margine della firma della dichiarazione di intenti per la lotta contro l’antisemitismo nello sport, sulla bozza di decreto legge del senatore Paolo Marcheschi di Fratelli d’Italia circa un’ipotesi di commissariamento della Figc.

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