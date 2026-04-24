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Calvelli “La vera forza del rapporto tra Italia e Usa è nei legami tra persone”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Questa festa rappresenta il sentimento di una famiglia che si
riunisce ogni anno a New York. Per noi è molto importante creare questi legami, questi ponti fra l’Italia e gli Stati Uniti. I legami non sono a livello governativo, ma sono tra le persone. Quello è il vero ponte, la potenza di questa relazione fra
l’Italia e Stati Uniti. I governi vanno e vengono, ma la nostra comunità rimane”. Lo dice John Calvelli, chairman della Niaf, a margine dell’annuale New York Gala della National Italian American Foundation.

xo9/sat/gtr
(Video di Stefano Vaccara)

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