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Catania, scoperto nascondiglio di armi e munizioni in edificio di Librino

CATANIA (ITALPRESS) – Scoperto dalla Polizia di Stato un nascondiglio di armi e munizioni ricavato in un’area comune di un edificio di viale Moncada, nel quartiere Librino, a Catania. I poliziotti della Squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania hanno effettuato dei controlli che hanno consentito di rinvenire le armi all’interno di un’intercapedine di un muro condominiale, raggiungibile solo attraverso una scala. Nello specifico, sono stati trovati due fucili, entrambi risultati oggetto di furto nel 2022, nonché 22 cartucce calibro 12. Le verifiche sono proseguite in altri punti dell’edificio. Tutte le armi e le munizioni sono state repertate dalla Polizia Scientifica e sequestrate. Successivamente, verranno sottoposte alle analisi di tipo balistico per accertare se siano state utilizzate per commettere crimini e per verificare se vi siano impronte utili per approfondimenti investigativi.

tvi/mca3 (fonte video: Polizia di Stato)

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