Cremonese al "Maradona" a caccia di un colpaccio contro il Napoli campione d'Italia

Una sfida sulla carta proibitiva, che richiederà una prestazione perfetta per riuscire a conquistare punti. Si può sintetizzare così il prossimo impegno della Cremonese, impegnata sul campo del Napoli campione d’Italia in carica (calcio d’inizio alle ore 20:45).

Come dice il tecnico Giampaolo, però, tutte le partite, anche quelle in apparenza più proibitive, alla fine vanno giocate. E il calcio sa sempre regalare sorprese. Ciò non toglie che i grigiorossi sono pienamente consapevoli del fatto che allo stadio “Maradona” si troveranno di fronte una vera e propria corazzata, con una rosa costellata di campioni.

Nell’ultima giornata di campionato, per giunta, i partenopei hanno perso malamente contro la Lazio, rimediando il primo ko casalingo di questo campionato. E’ logico pensare che la squadra di Conte, agganciata dal Milan al secondo posto, farà di tutto per ottenere un pronto riscatto.

Mancano cinque giornate alla fine. Cremonese e Lecce, appaiate al terzultimo posto, si giocano la salvezza, il margine d’errore in questa volata è dunque minimo. In questo turno, inoltre, i pugliesi saranno impegnati in un incontro sulla carta più agevole, in casa di un Verona ormai destinato alla retrocessione. Ecco perché Giampaolo alla vigilia ha detto che la gara con il Napoli “vale oro”, perché ogni punto conquistato assumerebbe ancora più valore nel duello a distanza ingaggiato con i pugliesi di Di Francesco.

Giampaolo al “Maradona” dovrebbe affidarsi a un 4-2-3-1 con Audero tra i pali, Terracciano e Pezzella terzini, Baschirotto e Luperto centrali. Davanti alla difesa rientrerà Maleh a fare coppia con Grassi. Sulla trequarti Vandeputte agirà a sinistra e Bonazzoli al centro, mentre a destra Floriani Mussolini è in vantaggio sull’ex Zerbin. Come punta centrale, senza Vardy, spazio di nuovo a Sanabria, con Okereke e Djuric pronti a entrare a gara in corso. Sono stati convocati anche Collocolo e Thorsby, che non sono in perfette condizioni, ma l’allenatore vuole che tornino a riassaporare il clima del gruppo.

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