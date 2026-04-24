Dfp, Fumarola “Unire le forze per tirare il Paese fuori dalla crisi”

ROMA (ITALPRESS) – Le parole di Giorgetti sono “una fotografia, noi siamo preoccupati della situazione che credi sia sotto gli occhi di tutti. Ma sono più preoccupata del clima che c’è tra maggioranza e opposizione perché penso che nel momento in cui ci si rende tutti conto del contesto che stiamo vivendo, sarebbe più opportuno mettere da parte l’ascia di guerra e trovare il modo per unire le forze e tirare fuori il Paese da questa situazione di crisi che riguarda le persone, le imprese e il futuro del Paese”. Così la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, a margine del convegno “40 anni dalla Legge quadro. Per la riforma della Polizia Locale” organizzato dalla Fp Cisl nazionale. “Abbiamo bisogno di crescita, di mettere nel mercato del lavoro più lavoratori e di qualificarli, abbiamo bisogno di investimenti. Non è il tempo di fare una campagna elettorale che inizia ora e finirà l’anno prossimo”, aggiunge.

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