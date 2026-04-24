Festival dell’Energia, l’Europa alla prova del futuro

MILANO (ITALPRESS) – Crisi energetica e conflitti internazionali. È intorno a questo binomio che si è concentrato il confronto tra aziende e istituzioni a Milano, in occasione della presentazione del quattordicesimo Festival dell’Energia, in programma a Lecce dal 28 al 30 maggio 2026. “Energia e libertà. L’Europa alla prova del futuro”, questo il titolo scelto per l’edizione di quest’anno. Tra i temi al centro del Festival, il legame tra autonomia strategica e tenuta economica e sociale, spaziando dalle rinnovabili ai sistemi di accumulo, fino al rilancio del dibattito sul nucleare, in un confronto aperto tra istituzioni e imprese.

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