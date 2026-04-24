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Forza Italia, Schifani “Io e Tajani abbiamo sempre fatto squadra”

NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – “Mi sono sentito sia ieri che oggi con Antonio Tajani, ci sentiamo spessissimo perché c’è un vecchio rapporto. Gli ho anticipato questa mia visita e ha condiviso naturalmente. Ci dividiamo un po’ i compiti, era giusto venire a verificare come stanno le cose, ma è come se fossi anche accanto ad Antonio a Roma. Bisogna fare squadra e io e lui nella nostra storia l’abbiamo sempre fatto”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine del suo sopralluogo a Niscemi, risponde a una domanda sul suo mancato incontro di oggi a Roma con il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani.

sat/gtr
(Fonte video: ufficio stampa Regione Siciliana)

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