Il presidente Fioretti mette a tacere le voci: "L'Esperia c’era, c’è e ci sarà sempre"

Mentre il volley femminile di Cremona è privo da qualche anno di una squadra nelle massime categorie, sono numerose le società che ogni giorno si impegnano nei settori giovanili. Tra queste c’è l’Esperia, che, nonostante la rinuncia al titolo di A2, ha continuato a lavorare sulle nuove leve del volley cittadino, come racconta il presidente Stefano Fioretti:

“Continuiamo ad avere tra i 140 e i 150 atleti e abbiamo collaborato con molte realtà sociali della città. Per molte famiglie siamo da anni un punto di riferimento sportivo, e questo ci fa molto piacere in un territorio dove le squadre giovanili sono numerose e lavorano tutte bene“.

Il presidente gialloblù interviene anche per smentire le voci su una possibile chiusura della società: “Purtroppo da tempo sento circolare voci infondate che ci danno per spacciati e chiusi per la prossima stagione, ma non è assolutamente così. L’Esperia c’era, c’è e ci sarà sempre”.

Intanto Fioretti è già al lavoro per programmare la prossima stagione: “Non solo non chiudiamo i battenti – puntualizza – ma vogliamo prima di tutto rilanciarci, lavorando sulla solida base che abbiamo costruito. In futuro puntiamo anche a salire di categoria e a conquistarci sul campo, con le ragazze che abbiamo fatto crescere, risultati importanti a livello provinciale e regionale“.

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