Intelligenza artificiale nell’emergenza-urgenza, sottoscritta “Carta di Catania”





CATANIA (ITALPRESS) – La Sicilia si candida a diventare punto di riferimento nazionale nell’innovazione applicata alla sanità di emergenza: SEUS 118 Sicilia, Azienda Zero Piemonte e ARES 118 Lazio hanno sottoscritto la “Carta di Catania”, per un utilizzo etico, consapevole e responsabile dell’Intelligenza Artificiale nei servizi di emergenza-urgenza italiani.

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