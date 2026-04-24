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Intelligenza artificiale nell’emergenza-urgenza, sottoscritta “Carta di Catania”

CATANIA (ITALPRESS) – La Sicilia si candida a diventare punto di riferimento nazionale nell’innovazione applicata alla sanità di emergenza: SEUS 118 Sicilia, Azienda Zero Piemonte e ARES 118 Lazio hanno sottoscritto la “Carta di Catania”, per un utilizzo etico, consapevole e responsabile dell’Intelligenza Artificiale nei servizi di emergenza-urgenza italiani.
f13/fsc/gsl

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