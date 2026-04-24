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Italia-Usa, Pagliara “Cultura rende il legame più forte”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Gli italo-americani sono nel nostro cuore, sono i nostri trait d’union con questo Paese. Nelle prossime settimane renderemo omaggio al grande Caruso, in collaborazione con la Carnegie Hall”. Così Claudio Pagliara, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di New York, a margine del New York Gala della National Italian American Foundation (Niaf)

xo9/sat/gtr
(Video di Stefano Vaccara)

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