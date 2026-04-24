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La Cina testa la tecnologia internet satellitare.

PECHINO (ITALPRESS/CCTV) – La Cina ha lanciato nello spazio un satellite di prova per la tecnologia internet satellitare. Il satellite è stato lanciato a bordo di un razzo vettore Long March-2D dal Centro di lancio satellitare di Xichang, nella provincia sud-occidentale del Sichuan.
Progettato per scopi sperimentali, il satellite supporterà test sulla connessione diretta dispositivo-dispositivo (D2D) tra satelliti e smartphone tramite banda larga e sulla convergenza di reti satellitari-terrestri.
(Fonte video: CCTV

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