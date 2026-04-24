Sindaco Amatrice “Importante la ricostruzione di un territorio devastato”

ROMA (ITALPRESS) – “Aspetto un’evoluzione della ricostruzione che è stata troppo lenta nei periodi precedenti. L’importante non è la ricostruzione materiale ma quella morale e la ripresa economica di un territorio devastato da un sisma con conseguenze importanti”. Lo ha detto Giorgio Cortellesi, Sindaco di Amatrice, rispetto a ciò che si aspetta aldilà delle visite annunciate del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il Sindaco ha parlato prima della conferenza stampa in Regione Lazio per la presentazione del Piano Strategico di Sviluppo socioeconomico del Cratere Laziale. “Ci sono delle zone devastate dal sisma e delle zone colpite che hanno subito danni minori. Andavano trattate in maniera diversa e non è stato fatto. Si sta cercando di farlo adesso per una ripresa economica. Siamo soddisfatti del piano economico della Regione. Tra l’altro abbiamo partecipato a vari incontri per il suo sviluppo. Speriamo che dia i suoi frutti”

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