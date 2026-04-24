Stati Uniti, Peronaci “Dalla Niaf una solidarietà viva all’Italia”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “La NIAF è da sempre il migliore amico dell’Italia negli StatiUniti perché riunisce una tradizione di presenza americana di altissimo livello in tantissimi settori, dall’economia allacultura. Esprime una solidarietà viva, come abbiamo visto anche in occasione delle donazioni raccolte per il ciclone Harry che ha colpito il Sud Italia ed è il modo attraverso cui il rapporto italo-americano continua a rinnovarsi ed essere rilevante nella storia di questo grande Paese”. Lo ha affermato Marco Peronaci, ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti, a margine dell’annuale New York Gala della National Italian American Foundation (NIAF).

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(Video di Stefano Vaccara)