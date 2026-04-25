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25 aprile, Fratoianni “La libertà si conquista e guadagna ogni giorno”

MILANO (ITALPRESS) – “Un’enorme manifestazione ancora una volta. La manifestazione che celebra la più bella festa dell’anno e la più bella festa della Repubblica: quella della liberazione dall’oppressione nazifascista. Ma soprattutto è la festa che ci ricorda che la liberazione, e la libertà – che arriva dopo la liberazione-, si conquista e si guadagna ogni giorno, e che per conquistarla e guadagnarla occorre mobilitarsi per conquistare la liberazione dallo sfruttamento, la liberazione di un mondo schiacciato dalla crisi climatica e dalla guerra”. Così Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi Sinistra, arrivando a Milano al corteo per la Festa della Liberazione. “Noi oggi siamo in piazza perché consapevoli che liberarci e liberare il mondo terribile che abbiamo davanti è l’impresa che dobbiamo compiere tutti e tutte assieme. E quindi lo facciamo tutti e tutte assieme”, ha aggiunto.

xh7/sat/mca1

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