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25 aprile, Fumarola “Memoria e responsabilità, portare avanti valori democrazia”

MILANO (ITALPRESS) – “È una bellissima giornata di memoria, ma anche di grandissima responsabilità per tutti perché chi ha fatto la Resistenza e costruito la Repubblica merita di essere rispettato. Il rispetto dobbiamo darlo portando avanti i valori della pace, della democrazia e della libertà”. Così la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola, a Milano in occasione del corteo per la festa della Liberazione. “Quegli uomini e quelle donne hanno costruito tutto questo pur avendo visioni diverse: noi dobbiamo prendere a riferimento quello che queste persone hanno fatto sacrificando la loro vita e dobbiamo metterlo in pratica oggi in un tempo molto complicato che stiamo vivendo. Quindi a tutti noi la responsabilità di far vivere quei principi e valori, farli vivere insieme dando voce a tutti”, ha aggiunto Fumarola.

xh7/sat/mca1

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