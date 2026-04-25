Ultime News

25 Apr 2026 "24 minuti", ospite Nicoletta Pirozzi per parlare dello scenario internazionale
25 Apr 2026 Solo un ponte (e una passerella crollata) separa il Cremonese dal comune più ricco d'Italia
25 Apr 2026 Malfunzionamento Siss, in Comune mozione che chiede interventi urgenti a Regione
25 Apr 2026 Japan Show, buona la prima: folla di visitatori per scoprire il fascino del Sol Levante
25 Apr 2026 Due giorni di studi a Cremona sulle sale cinematografiche tra passato e futuro
Video Pillole

Carburanti, Salvini “Ue sospenda regole ferree di bilancio e Green Deal”

TAVARNUZZE (FIRENZE) (ITALPRESS) – “Non stiamo prendendo in minima considerazione la chiusura di scuole, fabbriche, ospedali, o razionamenti e lockdown. Quello che è urgente è che a Bruxelles qualcuno si svegli, sospenda le regole ferree dei bilanci europei e il Green Deal e ci permetta di usare tutti i soldi che abbiamo per aiutare gli italiani in difficoltà. Il mio problema non è la mancanza di carburante, il mio problema sono i costi del diesel, della luce, del gas, del carrello della spesa”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine della sua visita a Tavarnuzze al Florence American Cemetery in occasione del 25 aprile, rispondendo a una domanda sulle scorte di carburante alla luce della guerra in Iran. “Noi possiamo mettere miliardi nelle tasche dei lavoratori e degli imprenditori italiani ma le regole europee oggi ce lo impediscono – ha proseguito Salvini -. Quindi, per assurdo, oltre a questa stramaledetta guerra che conto finisca il prima possibile, il primo problema per le tasche degli italiani è a Bruxelles. Anche la riunione di ieri non mi sembra che abbia portato risultati”.

sat/mca1
(Fonte video: Lega)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...