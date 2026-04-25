Video Pillole
Team con scienziati cinesi crea più grande simulazione dell’universo di sempre
Un team guidato da scienziati cinesi ha presentato “HyperMillennium”, la più grande simulazione cosmologica mai realizzata. Estesa per 12 miliardi di anni luce e composta da 4,2 trilioni di particelle virtuali di materia oscura, ricrea 10 miliardi di anni di evoluzione cosmica, offrendo un nuovo potente strumento per esplorare l’universo. (XINHUA/ITALPRESS)
mec/sat/mca1
mec/sat/mca1
(Fonte video: Xinhua)
© Riproduzione riservata