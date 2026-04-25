Ultime News

25 Apr 2026 "24 minuti", ospite Nicoletta Pirozzi per parlare dello scenario internazionale
25 Apr 2026 Solo un ponte (e una passerella crollata) separa il Cremonese dal comune più ricco d'Italia
25 Apr 2026 Malfunzionamento Siss, in Comune mozione che chiede interventi urgenti a Regione
25 Apr 2026 Japan Show, buona la prima: folla di visitatori per scoprire il fascino del Sol Levante
25 Apr 2026 Due giorni di studi a Cremona sulle sale cinematografiche tra passato e futuro
Video Pillole

Team con scienziati cinesi crea più grande simulazione dell’universo di sempre

Un team guidato da scienziati cinesi ha presentato “HyperMillennium”, la più grande simulazione cosmologica mai realizzata. Estesa per 12 miliardi di anni luce e composta da 4,2 trilioni di particelle virtuali di materia oscura, ricrea 10 miliardi di anni di evoluzione cosmica, offrendo un nuovo potente strumento per esplorare l’universo. (XINHUA/ITALPRESS)

mec/sat/mca1
(Fonte video: Xinhua)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...