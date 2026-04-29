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Ad aprile cala la fiducia di consumatori e imprese

ROMA (ITALPRESS) – Ad aprile peggiora il clima di fiducia di famiglie e imprese. Secondo le stime diffuse dall’Istat, per i consumatori l’indice scende da 92,6 a 90,8 punti, mentre quello delle imprese cala da 97,3 a 95,2. A pesare soprattutto è il deterioramento delle aspettative sull’andamento dell’economia nazionale, in un contesto ancora segnato da incertezza sui consumi, inflazione e prospettive di crescita. Tra le famiglie emerge un netto peggioramento delle valutazioni sulla situazione economica del Paese. Sul fronte delle imprese, la diminuzione più marcata riguarda i servizi di mercato e le costruzioni. Anche nella manifattura peggiorano i giudizi sugli ordini e le attese sulla produzione, mentre le scorte restano stabili. Fa eccezione il commercio al dettaglio, dove la fiducia cresce leggermente grazie a valutazioni più positive sulle vendite.
gsl

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