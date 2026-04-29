L’arte di Francisco de Zurbaran in mostra a Londra





LONDRA (ITALPRESS) – Aprirà alla National Gallery di Londra il 2 maggio la mostra dedicata all’arte di Francisco de Zurbaran, presentata in anteprima alla stampa. Contemporaneo di Velazquez e Murillo, Francisco de Zurbaran ha prodotto soprattutto arte sacra di grandissimo impatto, diffusa già ai suoi tempi sia in Spagna che nelle colonie in America Latina. I suoi crocifissi, ritratti della Vergine e l’iconico Agnus Dei hanno scritto pagine importanti della storia dell’arte. Alcune delle opere esposte sono state restaurate di recente, rendendo questo appuntamento ancora più eccezionale. La mostra, aperta fino al 23 agosto, riunisce opere provenienti da importanti musei e collezioni private, che dopo Londra verranno esposte al Louvre e all’Art Institute of Chicago.

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