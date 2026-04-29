Mercedes sottratta al proprietario a Crema recuperata dalla Polizia in Slovenia

La Polizia di Stato di Cremona ha individuato e denunciato un cittadino italiano di anni 46, residente in provincia di Vicenza, per una truffa ai danni di un cittadino cremasco, nell’ambito di una compravendita di una autovettura.

La vicenda ha avuto origine dalla denuncia presentata il 24 Aprile scorso dall’uomo residente a Crema, che aveva messo in vendita la propria autovettura, una Mercedes-Benz GLE 300 D, tramite la piattaforma “Facebook Marketplace”.

Dopo aver concordato il prezzo di vendita per 31.500 euro l’acquirente si presentava all’appuntamento e consegnava un assegno circolare apparentemente regolare, poi rivelatosi privo di copertura,inducendo così il venditore a formalizzare il passaggio di proprietà e consegnare il veicolo.

Gli immediati accertamenti svolti dagli operatori del Commissariato di P.S. di Crema consentivano di identificare il presunto responsabile, già gravato da precedenti reati contro il patrimonio e di localizzare il veicolo sul territorio sloveno, grazie anche ai sistemi di localizzazione installati dalla casa costruttrice.

Attivate le procedure di cooperazione internazionale, l’autovettura è stata rintracciata dalla Polizia estera, che constatava anche l’alterazione della targa.

Veniva pertanto emesso un provvedimento di sequestro preventivo dal Commissariato di P.S. di Crema, successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che è stato trasmesso al collaterale ufficio di polizia sloveno per la relativa urgente esecuzione.

L’autore della truffa è stato denunciato in stato di libertà e nei suoi confronti è stata adottata la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno a Cremona per la durata di tre anni.

Al termine delle procedure internazionali, l’autovettura sarà restituita al legittimo proprietario.

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