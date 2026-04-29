Università protagoniste nelle ZIS regionali: l'assessore Guidesi in Cattolica

Come sostenere le imprese e i territori con la digitalizzazione e nuove idee, ma anche attraverso le Zone di Innovazione e Sviluppo (ZIS) di Regione Lombardia, strumento regionale per organizzare lo sviluppo economico.

Questo il tema di una lezione all’Università Cattolica, nella sede di Cremona, con gli studenti dei corsi di Economia. In cattedra l’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi: “L’Università deve fare la sua parte. Noi riconosciamo nell’Università non solo un ruolo dal punto di vista formativo, ma anche un ruolo di compartecipazione dal punto di vista strategico, di sviluppo economico e settoriale.

L’intento, proprio attraverso le zone di innovazione e sviluppo, è quello di mettere in una sorta di co-working strategico, con uno sguardo al 2030-2050, settori tradizionali che hanno anche peculiarità territoriali, dove per la prima volta il lavoro strategico, di pensiero e di definizione degli obiettivi da raggiungere non è svolto e definito esclusivamente dalle aziende, ma da tutto l’ecosistema”.

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