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La Romania punta a diventare il nuovo snodo logistico dell’Europa orientale

ROMA (ITALPRESS) – La Romania punta a diventare il nuovo snodo logistico dell’Europa orientale. È questo il messaggio emerso dall’evento “Constanta–Bucharest Inland Port Corridor: The Future of Logistics & Customs in Romania”, organizzato dalla Federazione Patronale degli Industriali e degli Imprenditori della Romania e da Confindustria Romania e ospitato nel Centro Logistico EUROCCOPER, dove istituzioni italiane e romene, insieme a 80 imprese multinazionali, hanno delineato una strategia destinata a ridisegnare il sistema dei trasporti e delle dogane nel Paese.
mgg/gtr

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