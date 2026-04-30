Simonelli “Il derby di Roma dovrebbe giocarsi domenica 17 alle 12.30”





ROMA (ITALPRESS) – “Cercheremo di fare il derby in maniera che non ci siano sovrapposizioni con la finale del Foro Italico, nello stesso tempo sapete che ci sono delle restrizioni da parte della pubblica di sicurezza, quindi andando per esclusione non possiamo farlo la sera perchè è vietato, non nel pomeriggio perchè si andrebbe a cozzare con la finale degli Internazionali, quindi l’unico orario che resta disponibile è quello delle 12.30 e credo che sarà quello che sceglieremo. Il derby merita la domenica e poi servirà la contemporaneità perché si tratta della penultima giornata di campionato”. Così il presidente della Lega di Serie A, Ezio Simonelli, in merito al derby di Roma e a margine della presentazione della terza edizione del progetto “Road to Zero”.

(ITALPRESS).

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