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Incendio Monte Faeta, ricognizione aerea dei Vigili del Fuoco

FIRENZE (ITALPRESS) – Ricognizione aerea da parte dell’elicottero dei Vigili del Fuoco per un vasto incendio boschivo che sta interessando da quattro giorni le aree di Santa Maria del Giudice (Lu), San Giuliano Terme e Asciano (Pi), in zona Monte Faeta. Si è arrestata la propagazione del fronte di fiamma del rogo, ma l’incendio tecnicamente non può dirsi ancora spento.

tvi/mca3 (fonte video: Vigili del Fuoco)

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