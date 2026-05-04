Allo Zini vince la prevenzione: più di cento partecipano a "Tifo per il cuore"

Allo stadio Zini c’è spazio anche per la salute. Lunedì 4 maggio, in occasione della sfida tra Cremonese e Lazio, grande partecipazione all’open day gratuito dedicato al cuore promosso da U.S. Cremonese insieme alla Cardiologia dell’ASST di Cremona e all’Associazione Davide Astori, con la collaborazione dell’Associazione Diabetici Cremonesi.

Dalle 16.30 alle 18.30, nell’area del Piazzale Luzzara, numerosi cittadini, più di 100, hanno aderito agli screening di pressione arteriosa e colesterolo, a conferma dell’interesse verso iniziative che portano i controlli anche fuori dagli ambulatori, in contesti di vita quotidiana come lo stadio.

Non è passato inosservato il colpo d’occhio della “squadra” sanitaria: i cardiologi, sotto il camice, indossavano la storica maglia grigiorossa, mentre le infermiere sfoggiavano la sciarpa “Forza Cremo”. Un simbolo chiaro: il tifo era sì per i colori di casa, ma soprattutto per il cuore.

Per ASST Cremona si è trattato di una prima volta in uno scenario insolito, ma particolarmente efficace. Giocare d’anticipo con la salute significa fare prevenzione, e lo sport – con i suoi valori di disciplina, rigore e rispetto per l’altro – si conferma un alleato naturale anche nella cura di sé.

Protagonisti dell’iniziativa i cardiologi Enrico Passamonti, Marco Loffi, Matteo Lombardi e Filippo Quinzani, insieme alle infermiere Carolina Agazzi, Giulia Cursio, Addolorata Solimeo e Fiorenza Bassani, coordinati da Alice Madoglio.

Le malattie cardiovascolari restano tra le principali cause di mortalità, ma controlli semplici e regolari possono fare la differenza. E qui, per un pomeriggio, il messaggio è arrivato forte e chiaro, senza retorica: la salute, come il calcio, è un gioco di squadra.

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