Cremona a Capitale italiana della Cultura 2029, martedì mozione bipartisan in Regione

Martedì il Consiglio regionale della Lombardia sarà chiamato a discutere la mozione a firma congiunta dei consiglieri regionali eletti in provincia di Cremona Marcello Ventura (FdI), Riccardo Vitari (Lega) e Matteo Piloni (Pd) a sostegno della candidatura della città di Cremona a Capitale italiana della Cultura 2029.

“Un passaggio importante non solo dal punto di vista formale, ma anche di sostanza” dichiarano Piloni e Vitari. “Ciò che sta facendo l’amministrazione di Cremona è importante, ed è importante che ad ogni livello istituzionale ci sia un reale e fattivo sostegno. Già l’assessore alla Cultura di Regione Lombardia Francesca Caruso non solo in aula si era espressa favorevolmente alla candidatura di Cremona, ma aveva dichiarato che la Regione avrebbe sostenuto il percorso avviato dal Comune di Cremona. Domani, quindi, ci sarà il passaggio in Consiglio dove tutti i consiglieri di ogni colore politico e di ogni provincia voteranno per il sostegno della candidatura di una città lombarda per la Capitale della Cultura 2029”.

I due consiglieri sottolineano, inoltre, il valore del percorso intrapreso dalla città. “L’importanza del sostegno di un numero ampio di soggetti, tra cui quelli istituzionali, non sta unicamente nel traguardo, che ci auguriamo ci porti agli esiti sperati, ma anche nel suo processo” commentano. “Nella fase di costruzione del dossier di candidatura, infatti, si sono già attivati numerosi soggetti come la Camera di Commercio, la Provincia, la Diocesi e alcune delle principali fondazioni culturali cittadine, solo per citarne alcune. Tutti hanno l’obiettivo comune di valorizzare e programmare il territorio, creando nuove relazioni per rafforzare un sistema che già esiste e ha tutte le carte in regole per ottenere il riconoscimento”.

“Ed è proprio per questo – concludono i consiglieri – che abbiamo deciso di presentare una mozione insieme, in modo assolutamente trasversale, proprio per un lavoro che deve vederci uniti, su un obiettivo importante, ambizioso e strategico per Cremona e per il nostro territorio”.

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