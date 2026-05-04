"Cremona Art Fair" torna in fiera dall'8 al 10 maggio

CremonaFiera torna a essere il cuore pulsante dell’arte contemporanea per la quarta edizione di Cremona Art Fair, in programma dall’8 al 10 maggio. La manifestazione, in forte crescita, riunisce quest’anno 66 realtà tra gallerie, editori e istituzioni nel padiglione 2, con un layout rinnovato e più accogliente, e si articola in tre sezioni: la Main Section, con 43 gallerie (di cui otto straniere da paesi come Messico e Serbia) e un focus speciale dedicato alla figura di Aligi Sassu; Art Projects, dedicata a progetti curatoriali e artisti emergenti; e la sezione Editor, che esplora l’editoria indipendente e il libro d’artista.

“Abbiamo delle visite guidate, fatte da Art Advisor che porteranno i visitatori lungo un percorso della Fiera scoprendo delle opere che sono più accessibili anche per entrare in una prima collezione” ha spiegato Paolo Batoni Direttore di Art Fair. “E poi in omaggio a Cremona abbiamo realizzato un progetto curato da Michele Lombardelli “Stanza d’ascolto”, che prevede l’ascolto di Lp, del sound di artisti contemporanei, con un bel panorama internazionale, è una prima per una Fiera d’arte”.

“Il movimento dell’arte contemporanea ci dice di una città che è attenta al presente e anche si proietta nel futuro e credo che la dimensione dell’arte contemporanea sia anche in occasione della candidatura di Cremona capitale della cultura per il 2029 un tema di prospettiva” ha aggiunto l’assessore alla cultura del comune di Cremona Rodolfo Bona. “Dentro questo contesto sicuramente Cremona Arts Fair è uno degli elementi dinamici di maggior rilievo”. L’inaugurazione è prevista per venerdì 8 maggio. La fiera proseguirà sabato e domenica dalle 10 alle 19.

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